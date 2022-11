Nogomet ni zgolj športna igra, pri kateri igralci z brcanjem spravljajo žogo v gol. Nogomet je za Davida veliko več. V svoji ljubljeni športni panogi je bil minuli teden vpoklican v državno reprezentnco.

Z nogometom je David Nachbar pričel že v nežni starosti treh let, ko je njegov oče Vladimir prevzel otroško ekipo v centru SAK v Vidri vasi. Preko nogometa je David hitro spoznal nove prijatelje. Od vsega začetka je imel veliko veselje z igro z žogo. To se v teku let ni spremenilo. »Nogomet sem vzljubil in postal je pomemben del mojega življenja,« je pojasnil in dodal, da si ne more več predstavljati življenja brez žoge.

Nogometna pot

Do sedaj je igral že na vseh pozicijah, razen v golu. Svojo pozicijo je najdel v sredini nogometnega igrišča. Na tej pozicijo je potrebno, da si telesno dobro pripravljen, da si dober v dvobojih in da imaš dober pregled nad celotno igro. Svoje nogometne spretnosti je začel izoblikovati pri SAK. V tem času je imel dodatne treninge tudi pri deželnem pospeševalnem programu LAZ v Velikovcu in Celovcu ter bil del uspešnega deželnega kadra. Nogometna pot Davida se je nadaljevala nato za tri leta pri ekipi WAC, preden se je letos poleti pridružil akademiji štajerske ekipe SK Sturm Graz. Za to pot se je odločil zaradi profesionalnega pristopa društva na področju mladinskega dela. Prvi meseci niso bili tako enostavni, nam je razkril, ker se je moral uveljaviti v čisto novi ekipi in se preseliti v novo mesto. Na tej poti mu je stala ob strani vedno družina. S športnega vidika so prvi meseci potekali dobro. V prvih osmih krogih avstrijskega prvenstva (U15) je bil pri vseh tekmah v začetni postavi in igral vse minute. V drugi prvenstveni tekmi pa mu je uspel tudi sijajen gol proti dunajski Avstrii, ki je bil tedaj tudi odločilni gol za zmago (1:0). Trenutno je s svojo ekipo na drugem mestu.

David s ponosnima staršema (Vladimir in Tanja) po tekmi proti Češki

Avstrijska reprezentanca

Dobri nastopi Davida niso ostali neopazni. Pred mesecem dni je bil povabljen na tridnevno selekcijo v Lindabrunn, kamor so povabili perspektivne igralce iz vse Avstrije. Prepričal je trenerje in zato prejel tudi povabilo na prvo srečanje avstrijske reprezentance starostne skupine pod 15 let, ki je potekalo v Nižji Avstriji. V sklopu tega je imel tudi svoj prvi nastop na prijateljski tekmi proti izbrani vrsti iz Češke, ki so jo zmagali s 5:2. Pred tekmo je trener mladim igralcem dal navodilo, naj bodo ponosni in uživajo. »To sem tudi naredil in pokazal, kar znam. Ko sem oblekel dres reprezentance in slišal himno, sem bil zelo ponosen. To je bil zame najlepši občutek, ki sem ga kdaj doživel,« je povedal David, ki si želi, da bo ponovno vpoklican v avstrijsko reprezentanco in da bo ostal brez poškodb. Naslednje načrtovane tekme mladinske reprezentance so spomladi.