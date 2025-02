Nogomet – Slovenski atletski klub prireja zimski pokal z desetimi klubi: SAK bo celovški pokal organiziral sam

Ker je mesto Celovec zaradi pomanjkanja denarja odpovedalo tradicionalni »Klagenfurter Wintercup«, ga odslej organizira SAK sam. Kot glavni sponzor je dala turnirju svoje ime osvežilna pijača KELI, lastnik pa je novi »Transgour­met«, kjer je bila tudi predstavitev zimskega pokala. Tekmovanja se pričnejo to soboto, 1. 2. 2025 – finalni dan pa je v soboto, 8. marca, s finalnimi tekmami in podelitvijo nagrad. Zmagovalec dobi 500 evrov, drugi 300 in tretji 200. Za diskusijo je poskrbel izbor ekip, ker klubi nižjih lig ne sodelujejo. Marko Wieser, SAK: »Tekme, ki se končajo po 10:0, nimajo pomena in ne bi bilo mogoče potem motivirati močnejših klubov za sodelovanje.