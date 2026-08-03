Nogomet: Sele okrepljene za novo sezono

Z začetkom leta 2026 je Peter Oraže prevzel mesto predsednika športnega društva DSG Sele/Zell. Oraže: »V Sele je sedaj prestopil Dejan Kern, ki bo našo obrambo zagotovo stabiliziral, saj je izkušen igralec, ki je tudi že igral v prvi slovenski ligi. Hoteli smo tudi pomladiti ekipo. Iz WAC akademije se je nam pridružil sedemnajstletni Jon Avčin, ki bo s kreativno igro in z dobrimi tehničnimi sposobnostmi zagotovo okrepil našo sredino. Poleg tega sta se nam pridružila Luka Djukić iz ATUS Borovlje in Dejan Smid iz FC Lendorfa, oba imata kooperacijsko pogodbo, pri čemer je Dejan Smid lani tudi že igral kooperacijsko za Sele in zadel važne gole. Sedaj imamo zelo lepo mešanico med mladimi, nadarjenimi igralci in izkušenimi rutinerji. Težko ocenim, kakšen bo potek letošnje sezone, saj so čisto drugačne ekipe v vzhodni ligi, kakor so bile še lani v sredinski podligi. Imamo tudi mnogo derbijev, ki imajo vedno poseben zakon. Računam pa s tem, da bomo zagotovo v prvi polovici lestvice,« meni Peter Oraže. Prvo tekmo 2. avgusta 2026 proti ekipi Treibach Juniors so Selani na domačih tleh odločili zase z rezultatom 2:0.



