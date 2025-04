Nogomet: Selani so se otresli zadnjega mesta

Iz prvih štirih tekem so si nogometaši iz Sel priigrali tri zmage. V prvi tekmi spomladanskega dela so na tujem še podlegli ekipi DSG Borovlje, nato pa so varovanci trenerja Marijana Smida, ki je DSG Sele prvezel lani septembra, premagali na tujem Bilčovs, nato doma Metlovo in nazadnje minulo soboto na tujem Sirnitz. Na gostovanje so nogometaše pospremili tudi domači navijači. Zanje in pa tudi za nogometaše je društvo organiziralo avtobus. Tekma v Sirnitzu pa se ni začela po okusu Selanov. Že po štirih minutah so zaostajali po nepazljivosti pri kotu nasprotnika. A že po 10 minutah je napadalec Anže Jelar, ki že od leta 2019 igra za Selane, izenačil rezultat. Jolbe, kot mu pravijo domači navijači in soigralci, je v 29. minuti poskrbel za vodstvo, ki ga je v 32. minuti še povišal na 3:1. To je bil tudi končni izid. Veselje po tekmi v Sirnitzu je bilo tako ob igrišču kot tudi v avtobusu zelo veliko. Ker je Bilčovs dan kasneje igral na tujem le neodločeno proti Metlovi, so jih Selani prehiteli na lestvici in se s tem otresli zadnjega mesta.Bilčovs je bil v tekmi proti Metlovi boljši, a Metlovi je navsezadnje le uspelo ubraniti neodločen izid na domačih tleh. Do konca sezone v podligi vzhod pa je še devet tekem, v katerih se lahko zgodi še vse.