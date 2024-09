Nekaj let že pridno trenirajo, sedaj pa tudi tekmujejo. Minulo nedeljo je nogometna sekcija KOŠ-GOL nastopila prvič v koroškem nogometnem prvenstvu. V kooperaciji z društvom DSG Sele bodo letos nastopili na prvenstvih starostne skupine do 7 in 8 let. Prvenstvo v teh starostnih skupinah pa ne poteka tako, da igra vsaka ekipa enkrat proti vsaki, temveč tako, da vsaka ekipa organizira po en turnir. Prvi tovrstni turnir v starostni skupini do 7 let je bil v Podkrnosu. Mladi nogometaši so tam odločili vse dvoboje zase. Tekme potekajo na pomanjšanih igriščih in vsaka ekipa napada oz. brani dva majhna gola. Prvi turnir ekipe starostne skupine do 8 let pa bo na sporedu ta konec tedna.