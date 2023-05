Ob začetku drugega dela prvenstva sta nogometni ekipi iz Globasnice in Vajškre pričakovali boljši začetek, a žal se jima ni izšlo po željah. Sedaj obe ekipi z vso vnemo in strastjo pristopata k zadnjim krogom sezone, da bi na igrišču pokazali vse, kar znata, ter da bi iztržili največ, kar je še mogoče.

Globasnica Po prvem delu prvenstva je bila Globasnica na 4. mestu koroškega prvega razreda D in za 1. mestom zaostajala le za tri točke. S slabim začetkom v drugem delu se je razlika do 1. mesta spremenila na 14 točk. V spomladanskem delu so nogometaši iz Globasnice od do sedaj odigranih osmih tekem nogometno zelenico zapustili le dvakrat kot zmagovalci. Trenutno zasedajo 5. mesto na lestvici. Cilj ekipe letos ni bil napredovati v podligo, v prvi vrsti je bilo v ospredju, kakor tudi v zadnjih letih, vključevanje mladih igralcev v člansko ekipo.

Daniel Fratschko (Globasnica)

O dosedanjem prvenstvu:

Slabo smo začeli drugi del prvenstva, z rezultati sploh nismo zadovoljni. Imeli smo težave s kadrom. V zimskem premoru pa so nekateri nehali igrati, med njimi tudi eden najvažnejših igralcev naše ekipe Tomi Riedl. V dosedanjih tekmah smo prvi polčas večinoma dobro odigrali, problem pa je, da je bil drugi polčas potem večinoma slabši. V zadnjih tekmah so naši nasprotniki ob skoraj vsaki priložnosti dali gol. Mi smo si v teh tekmah priigrali veliko priložnosti, pred golom pa nam je zmanjkalo sreče. Naš cilj ni bil napredovati v podligo, tako da bo za nas pod črto uspešna sezona, če bomo zadnje tekme dobro odigrali. V člansko ekipo smo vključili veliko mladih igralcev, kar je tudi naše načelo, ki ga zasledujemo sedaj že nekaj let.

Vajškra Prvi del koroškega ženskega prvenstva, v katerem letos igra osem ekip, se je končal pred dvema tednoma. Prve štiri ekipe se bodo potegovale za naslov prvakinj v koroški ligi, preostale štiri pa za naslov prvakinj podlige. Nabrane točke iz prvega dela prvenstva se razpolovijo. Nogometašice iz Vajškre so le za las zgrešile 4. mesto, tako da morajo sedaj igrati naprej v podligi, kjer poleg njih igrajo tudi ekipe iz Borovelj, Špitala in Eitwega. V Vajškri so letos po dolgem času sestavili žensko mladinsko ekipo, ki igra v rednem prvenstvu.

Lena Krautzer (Vajškra)

O dosedanjem prvenstvu:

Žal nam se nam ni uspelo uvrstiti v koroško ligo, tako da moramo sedaj igrati v podligi. Naš cilj na začetku sezone je bil, da igramo v koroški ligi, ker smo prvenstvo začele zelo dobro. V ekipi je bilo že začutiti razočaranje, ker ne bomo igrale v najvišji deželni ligi. Na koncu nam je manjkala le ena zmaga, da bi dosegle naš prvotni cilj. Če se ozremo nazaj na naše tekme, bi to bilo vsekakor mogoče. Sedaj je naš cilj, da osvojimo naslov prvakinj v podligi. Prvi korak v pravo smer smo že naredile z zmago v prvi tekmi proti ekipi iz Borovelj, ki je naš prvi zasledovalec v podligi. V tej tekmi smo bile od vsega začetka boljše. Čeprav smo sprva zaostajale, nam je uspelo na koncu premagati nasprotnice na tujem z 1:2. S tem imamo sedaj sedem točk prednosti pred drugouvrščeno ekipo.