Nogomet – podliga vzhod in prvi razred: Selski nogometni čudež uspel predčasno

V zadnjih dveh sezonah so nogometaši iz Sel vedno z zmago v zadnjem krogu zagotovili obstoj v podligi. Letos je to nogometašem iz Sel uspelo že dva kroga pred koncem. »Ko je bil obstanek v podligi matematično zagotovljen, sem čutil veliko olajšanje,« je povedal Marijan Smid, ki je DSG Sele prevzel konec septembra 2024. Po prvem delu sezone so Selani zaostajali za konkurenco šest točk. »Ključno je bilo vzdušje. Ekipa, odbor in domači navijači smo vsi zasledovali ta cilj. Čutil in slišal sem, da so nam koroški Slovenci želeli vse dobro in upali, da nam uspe obstoj v podligi,« je povedal Smid, ki dodaja, da je z njegovega vidika bil ta nogometni čudež možen le s to posebno domačnostjo v društvu.