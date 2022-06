Ekipa iz Vajškre (Landskron) si je en krog pred koncem prvenstva zagoptovila naslov prvakinj v podligi. Vse ženske ekipe na Koroškem so letos igrale redni del najprej skupaj, nato pa so se razdelile: prve štiri ekipe so se borile za naslov v Koroški ligi, preostalih pet ekip pa za naslov v podligi. V drugi polovici prvenstva je ekipa iz Vajškre odločila vse tekme zase in zasluženo osvojila naslov v podligi. Kar devet članic ekipe iz Vajškre bo na letošnji Europeadi igralo za žensko ekipo Koroška/Kärnten: Alena Wieser, Lena Krautzer, Valentina Baumann, Fabiana Trevisian, Hannah Kautz, Lisa Kolle, Leonie Lackner, Lisa Greibl in Carina Jessentischnig.