Fabijan Rio Igerc (21) je študent četrtega semestra na Pedagoški visoki šoli v Celovcu, kjer se izobražuje za dvojezičnega učitelja. V minulem krogu je tik pred koncem tekme dosegel odločilni gol (3:2) pri zmagi nad Preiteneggom.

V zadnji tekmi smo vodili že z 2:0, nasprotnik je nato začasno izenačil. Pokazali smo moralo in dobili tekmo. To energijo bomo prenesli v naslednjo tekmo in spet zmagali, hočemo se uvrstiti med prvih pet.

Špital je jasno premagal Pliberk, SAK je zmagal proti Volšperku. Špital je med prvimi v koroški ligi, zato mislim, da SAK na tujem tokrat ne bo točkoval.

Kapla je premagala ekipo iz Sirtnitza. Šentandraž pa je boljši. Zato mislim, da bo remi.

Šentvid je prvi in še neporažen. Čeprav je Šmihel v zadnjih tekmah pokazal, kaj zna, pa mislim, da bo zanje težko osvojiti točko doma proti Šentvidu.

St. Stefan je izgubil proti zadnjemu in bo to moral popraviti. Vendar mislim, da si bodo Selani na tujem priborili točko.