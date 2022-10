Pogovorili smo se s Tonijem Smrtnikom, kapetanom Železne Kaple, kako bo po njegovem mnenju potekal naslednji krog, in ga prosili za kratko utemeljitev.

V soboto, 29. 10. ob 14.30, v Železni Kapli

Cilj je, da končno doma zmagamo, to je naša motivacija. Dve domači tekmi še imamo, eno moramo dobiti za naše gledalce in gledalke, za klub, predvsem pa za našo moralo. In mislim, da nam bo to uspelo že proti Grabštanju.

V nedeljo, 30. 10. ob 14.30, v Bilčovsu

Mislim, da se bo Bilčovs na vsak način ujel, ker poznam ekipo. Imam nekaj prijateljev v ekipi in govorim z njimi. Rekli so mi, da vedno bolje deluje sistem novega trenerja Eberharda in mislim, da bodo sedaj proti Šmihelu polno točkovali.

V nedeljo, 30. 10. ob 15.00, v Metlovi

Metlovčani so kot ekipa zelo močni, to pa predvsem doma. Tudi na lestvici so letos precej spredaj Mislim, da bo to zelo težko za Selane. To je majhen derbi in to je vedno nekaj posebnega, tako da mislim, da bo izid neodločen.

V soboto, 29. 10., ob 14:30, v Borovljah

Mislim, da bodo to Globašani že naredili. Do sedaj so pridno točkovali in bodo s tem tudi nadaljevali. Ekipa je zelo kompaktna z veliko mladimi, motiviranimi igralci. Mislim, da bodo zmagali in prevzeli prvo mesto v prvem razredu D.

V nedeljo, 30. 10., ob 14.30, na Rudi

To bo zelo izenačena tekma. Obe ekipi sta zelo težko začeli letošnje prvenstvo in sta sedaj nekje v sredini lestvice. Rikarjo vas sem si letos že ogledal v živo in zelo težko se jim godi v prvem razredu D. Zato mislim, da bo izid neodločen.