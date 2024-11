Nogomet: Mladina SAK je pospremila slovensko reprezentanco

Tudi zadnjo tekmo je SAK v koroški ligi izgubil v Vrbi z 0:2, šesti poraz po vrsti. S tem je pozabljeno, da je bil SAK ob začetku deset tekem neporažen. Kaže, da bo prišlo pri igralcih do sprememb. Dokaj uspešni pa so mladi amaterji v 1. razredu, po jesenskem delu so sedmi na lestvici in so premagali Šmarječane doma v Vidri vasi s 3:1.