»Nogomet me je pravzaprav vzgajal«

V prvem semestru pa mu je načrte prekrižal nogomet. Igral je v drugi avstrijski ligi pri WAC, zaradi česar za študij skoraj ni imel časa. Kljub uspehom na igrišču je hitro spoznal, da takšen tempo dolgoročno ne bo mogoč. »Takrat sem že imel hčerko in odgovornost,« pravi. Po pol leta se je zato zavestno odločil, da zapusti drugo ligo in se v celoti posveti študiju medicine. Bila je težka, a premišljena odločitev, ki je zaznamovala njegovo življenjsko pot. »Te odločitve nikoli nisem obžaloval,« poudarja. Nogometa kljub temu ni nikoli povsem opustil. Igral je v nižjih ligah, kasneje pa se je preizkusil tudi kot trener. V drugo avstrijsko ligo se je vrnil dve desetletji kasneje kot trener Slovenskega atletskega kluba v sezoni 1995/96. Po izpadu iz lige si je vzel zavesten odmik od nogometa. »Pet ali šest let nisem stopil na igrišče, niti nisem spremljal rezultatov. Imel sem en sam cilj – da me ljudje spoznajo kot zdravnika, ne kot trenerja,« razlaga. Kasneje se je postopoma vrnil k nogometu in znova treniral ekipe, med drugim tudi na Rudi, kjer se je njegova nogometna pot začela. Danes, pri 64 letih, še vedno z veliko predanostjo opravlja svoj poklic in spremlja nogometno dogajanje v svoji okolici. Veliko igralcev spozna tudi skozi svoje delo zdravnika. Od sezone 2025/26 pa spremlja mlade talente v akademiji avstrijskega prvoligaša WAC.