Nogomet – končal se je prestopni rok: Končal se je čas nogomtenih transferjev

Generalni sekretar in vodja naraščaja Silvo Kumer (61)

V Slovenskem atletskem klubu (SAK) je trenutno 310 aktivnih igralcev in 26 trenerjev, od tega tri ženske trenerke. Klub ima 24 ekip, skozi našo pisarno pa je v zadnjem prestopnem roku šlo skupno 45 prestopov. Opažamo, da število koroških Slovencev vsepovsod upada, tako pa je tudi v nogometu. Klub si prizadeva za krepitev slovenske prisotnosti v nogometu in razvoj mladih talentov. V centru v Vidri vasi se izvaja projekt »100 % slovensko«, kjer bo vsa komunikacija potekala v slovenščini. Prizadevamo pa si tudi, da postavimo na noge člansko ekipo, podobni tisti v zlatih časih pod vodstvom dr. Ramšaka, ki je vključevala tretjino koroških Slovencev, tretjino nemško govorečih igralcev in tretjino Slovencev iz Slovenije. Glavni cilj je, da se pomladi ekipa in se pripravi na naslednjo sezono. V sezoni 2025/2026 se namreč želi SAK uvrstiti med prve ekipe koroške lige in tako napredovati v regionalno ligo, ki bo verjetno razdeljena na štiri in ne le na tri dele. Nova regionalna liga bo atraktivnejša za naše nogometne klube saj bodo v njej tekmovale ekipe iz Štajerske in Koroške.