Nogomet: Kapetan Olimpije Ljubljana Nukić se pogaja s SAK

SAK je imel letošnjo božičnico v Mohorjevi, župnik SAK Marjan Plohl je imel praznični govor in je pomolil skupen očenaš, prišlo je 200 igralcev in trenerjev. Glavno nagrado bingo-igre – zaboj piva Hirter – pa je dobil trener prve ekipe Richard Huber in ga podaril svojim igralcem. In v Pliberku je Miklavž obiskal najmlajše sakovce – bambine do 9 let in prinesel darila, parkelj in pehtra baba pa sta prišla iz starejših ekip.