V starostni skupini do sedem let igrajo ekipe v t. i. tekmovalnem sistemu funino. Drugače kot pri večini znanem nogometu igrajo mladi nogometaši na štiri gole. Vsaka ekipa napada in brani dva gola, vendar pri tem ni vratarja. V starostni skupini do sedem let si stojijo nasproti vedno trije igralci. V dvorani pa je tekmovanje potekalo tako, kakor je večini znano, na dva gola in z vratarjem.