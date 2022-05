Prvaki AC Philadelphia skupaj s podprvaki, ekipo Play Together Now.

Društvo, ki je bilo ustanovljeno v sezoni 1988/89, je letos že petič osvojilo naslov prvaka v zgodovini društva. Za uspeh je bilo ključnega pomena predvsem nadvse dobro vzdušje v ekipi ter tehnične in taktične spretnosti igralcev.

Dunajska ekipa je tesno povezana s Koroško, saj se iz leta v leto vključuje vse več igralcev, ki so prej igrali pri slovenskih oz. dvojezičnih nogometnih ekipah. Od vsega začetka tekmuje v cerkveni ligi, tako imenovani ligi DSG, ki je del avstrijske nogometne zveze (ÖFB). Od letošnjega leta je društvo včlanjeno v Slovensko športno zvezo (SŠZ). Že lani se so igralci AC Philadelphia do zadnjih krogov borili za naslov prvaka. Toda na odločilni tekmi so lani podlegli ekipi DSG Torpedo Lainz.

Do napetega dvoboja na vrhu lestvice je prišlo tudi letos, tokrat proti ekipi Play Together Now. Prvi dvoboj se je lani novembra končal še z 2:2. Drugi dvoboj, ki je bil hkrati tudi odločilen za letošnje prvenstvo, so nogometaši AC Philadelphia jasno odločili zase z 0:3. En krog pred koncem imajo šest točk prednosti pred drugouvrščeno ekipo. Od 17 odigranih tekem so jih dobili kar 15 in le dvakrat so igrali neodločeno.

Vratar David Ressmann je prejel v letošnjem prvenstvu najmanj zadetkov, napadalec David Marwan pa je s 30 zadetki najboljši strelec celotne lige. Na predzadnji tekmi sezone se je po devetih letih od ekipe poslovil dolgoletni igralec

Matej Zenz.

Ekipa bo v naslednji sezoni igrala v podligi, tretji najvišji ligi DSG, in se že zdaj pripravlja na nove izzive.