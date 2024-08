Z izidom tekme nekako nihče ni bil zadovoljen. Selani so v prvem polčasu povedli z 2:0 in imeli priložnosti za tretji gol. Bilčovsu je uspelo izenačiti izid. Tik pred koncem tekme pa še velika priložnost za Bilčovs, a žoga je zadela le okvir vrat.

»Navsezadnje je bil pravičnen neodločen izid,« je bilo slišati po tekmi četrtega kroga podlige vzhod. Roman Sadnek je po svojem prvem derbiju med Selami in Bilčovsu povedal, da so že pred tekmo vedeli, da jih čaka težka in borbena tekma. Po zaostanku v prvem polčasu so si v slačilnici rekli, da morajo še enkrat dati vse od sebe. Tako jim je uspelo potem tudi izenačiti izid. Bilčovs je v prvih štirih tekmah sezone nabral že pet točk.

Kapetan Selanov Dorian Urank pa je po tekmi povedal, da se je uresničila stara nogometna modrost: »Če gola ne daš, ga dobiš.« Ekipa je morala nastopiti v zelo okrnjeni zasedbi, saj je zaradi poškodb manjkalo osem igralcev. Zaradi teh okoliščin je moral obuti nogometne čevlje tudi novi trener Selanov Mihael Bukovec. Slednjega je v 80. minuti izključil sodnik Avdić. Ta odločitev je sprožila pri domačih navijačih veliko razburjenje, pri gostih pa za začudenje. Izključeni Bukovec namreč pri prekršku, ki je privedel do rumeno-rdečega kartona, sploh ni bil vpleten v akcijo. Selani so proti Bilčovsu osvojili prvo točko v letošnji sezoni, dotlej so morali tri­krat kloniti pred nasprotnikom.

Andreas Jug (50) navijač Sel:

Bila je zelo napeta tekma. Škoda, da nam ni uspelo osvojiti treh točk. Glede na to, kar se zgodilo v zadnjih 20 minutah, smo lahko še zadovoljni, da je točka ostala v Selah. Sodnik ni imel najboljšega dne in je imel kar veliko spornih odločitev.

Hanzi Ogris (64) navijač Bilčovsa:

Vsaki ekipi je pripadal en polčas. Selani so bili v prvem polčasu močnejši. V drugem polčasu so se potem naši nogometaši spet ujeli in pokazali, kaj znajo in na koncu s smolo zgrešili zmagoviti gol. Nvsezadnje je to bil zaslužen remi.