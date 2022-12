V sredo, 21. decembra, so se koroški športniki srečali v Casineumu v Vrbi na prireditvi »Noč športa« (Nacht des Sports). Razglasili so športnike in športnice leta, ki jih je izvolilo 64 članov SPK (Sportpresseklub Kärnten). Nagrajenkam in nagrajencem so čestitali tudi predstavniki deželne politike, med njimi deželni glavar in referent za šport Peter Kaiser, deželni svetnik Sebastian Schuschnig in predsednik deželnega zbora Reinhard Rohr.

Za športnika leta 2022 so določili snowboarderko Anno Gasser in smučarja Matthiasa Mayerja. Za Mayerjem je na drugem mestu je pristal plezalec in član ŠD Šentjanž Nicolai Užnik. Predsednik SPK Marijan Velik se je zahvalil vsem podpornikom in partnerjem »Noči športa«. Vesel je bil, da so lahko »Noč športa« po pandemiji zopet priredili v živo. Za perspektivenga športnega leta 2022 so odilkovali trikratnega juniorskega prvaka Daniela Tschofeniga, člana Športnega društva Zahomc.

Za Daniela Tschofeniga (tretji z leve) so letos marca v domači Straji vasi na Zilji pripravili veličasten sprejem.

Foto: Florian Pessentheinner

Odlikovali so še športnike s posebnimi potrebami, smučarko Elino Stary z njeno guidinjo Celine Arthofer. Športnik leta s posebnimi potrebami je postal smučar Markus Salcher, ki je pri paraolimpijskih igrah v Pekingu osvojil dve bronasti medalji. Za special olympics športnika leta 2022 so odlikovali kolesarko Stefanie Kogler in kegljača Rolanda Sluga, člana DSG Grabštanj.

Plezalec Nicolai Užnik s staršema na »Noči športa«. Foto: Kuess

Za življenjsko delo in osebno pot v športu so odlikovali Franca Wiegeleja, ki spada med ustanovitelje in gonilne sile ŠD Zahomc, in je z nordijskim športom je povezan že 70 let. Sam je bil zelo uspešen kot skakalec in trener.

Na prireditvi „Noč športa“, ki jo je moderiral Hannes Orasche, so podelili še številna druga odlikovanja.