Na slavnostni prireditvi v Casineumu v Vrbi so v soboto, 23. 12., počastili najuspešnejše koroške športnike in športnice leta 2023. Kot moštvo leta so odlikovali odbojkarje SK Zadruga Aich/Dob, ki so v minuli sezoni postali avstrijski podprvaki. Nekaj dni pred podelitivijo nagrade so se Dobljani uvrstili v finale avstrijskega pokala. Tam čaka nanje ekipa iz Hartberga, ki je v polfinalu premagala Innsbruck. Finale bo 24. februarja v štajerskem Hartbergu. Za mladega športnika, ki je v tem letu najbolj napredoval (Rookie of the Year), je bil izvoljen smučarski skakalec Julijan Smid. Član ŠD Zahomc je februarja z avstrijsko ekipo postal na mladinskem svetovnem prvenstvu v Whistlerju svetovni prvak. O dobitnikih nagrad v raznih kategorijah glasujejo člani Društva športnih novinarjev na Koroškem (SPK). Med nominiranimi so bili med drugim tudi biatlonka Dunja Zdouc (DSG Sele), plezalec Nicolai Užnik (ŠD Šentjanž) in smučarski skakalec Daniel Tschofenig (ŠD Zahomc).