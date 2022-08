Avstrijska reprezentanca starostne skupine pod 16 let je na evropskem prvenstvu v Sofiji v Bolgariji zasedla odlično osmo mesto. V izbrani vrsti je bil tudi mladi Niklas Michel (KOŠ).

Z osmim mestom je avstrijska košarkarska reprezentanca osvojila najboljšo uvrstitev na evropskem prvenstvu v starostni skupini pod 16 let v zadnjem desetletju. Mladi košarkaši so uspešno igrali v drugi diviziji evropskega prvenstva in pri tem presegli vsa pričakovanja, in to kljub temu, da je v odločilni fazi zbolelo nekaj ključnih igralcev. V pogovoru z Novicami je Niklas Michel razložil, da je bila to zanj pomembna izkušnja v razvoju, saj je spoznal, na kakšni ravni so igralci njegovih let širom po Evropi. Michel se je lani pridružil avstrijskemu drugoligašu KOŠ in se v letu dni dobro vživel v novo ekipo. Poudaril je dobro organiziranost društva.