Po 210 dneh odmora SAK spet na igrišču. Veljajo pa strogi predpisi: negativen test, prebolel covid-19 ali cepljenje! Novi trener SAK Goran Jolič je prišel z mednarodnim potrdilom o prebolelosti covida-19.

19. maja je SAK po 210 dneh prisilnega odmora spet začel s treningom. Pred vstopom na igrišče je SAK dal vse igralce testirati, vsi so bili negativni na SARS-CoV-2, sicer pa vsi pozitivni in dobre volje.

Za izvajanje nogometa je po predpisih potrebno dokazilo o negativnem testiranju na SARS-CoV-2. Testiranje ni po-trebno, če imajo športniki potrdilo o cepljenju ali potrdilo o prebolelosti. SAK je šel korak naprej in je pred treningom dal testirati vse igralce, vsi so bili negativni na SARS-CoV-2.

Novi trener Goran Jolič je pričel svoje delo polno motiviran.

Komplicirano je bilo za novega trenerja Gorana Joliča, ki je prišel iz Ljubljane. Toda Jolič je že prebolel SARS-CoV-2 in je na meji na Ljubelju predložil mednarodno potrdilo, ki mora biti po avstrijskih predpisih v angleščini. Igralci iz Slovenije Nejc Strajnar, Emir Velič, Andrej Jurinič ter vratar Timotej Antolič so morali vsi predložiti prav tako ustrezna potrdila v angleščini, na meji pa sicer ni bilo problemov.

Zato pa velja na nogometnem igrišču v Welzeneggu strog režim: v športni center načelno ne sme nihče, ki nima enega od »3 G« potrdil. Vsi morajo nositi FFP-2 maske. Trening pa poteka brez mask in tudi telesni kontakt je dovoljen.

Novi trener SAK Goran Jolič je lahko pozdravil na svojem prvem treningu celotni kader, vsi so zdravi. Kako so telesno pripravljeni, pa je drugo vprašanje. Igralci kot Zoran Vuković so vseskozi sami trenirali, drugi spet manj. Jolič mora zdaj previdno privesti vse do nivoja, da lahko odigrajo tudi tekmo. 28. maja že čaka prvi test protu Annabichlu. 26. junija je potem na vrsti edina prvenstvena tekma proti prvaku Treibachu.

PROGRAM SAK

Start treninga od 19. maja naprej.

3 treningi tedensko + tekma

28. 5. SAK – ASV (18:00)

5. 6. SAK – Spittal (18:00)

11. 6. SAK – ATUS Ferlach (18:00)

26./27. 6. SAK – Treibach (prvenstvo)

Na tekmah so lahko prisotni tudi gledalci z »3G potrdilom«. Vsak gledalec mora imeti določen sedež, stojišča so prepovedana. Od 51 gledalcev naprej mora klub tekmo prijaviti pri okrajnem glavarstvu. Taberna SAK je lahko med tekmo pod gastro-pravili odprta.