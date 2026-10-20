Nebrušeni diamant Rikarje vasi

»Na začetku sem se moral navaditi na hitrejši in fizično zahtevnejši nogomet, zato sem večinoma sedel na klopi. Na zadnjih treh tekmah sem dobil priložnost igrati v prvi postavi. V vseh teh tekmah smo tudi zmagali,« pove Lesjak, ki igra na desnem krilu za člansko ekipo Rikarje vasi. Oče Christian in brat Luka sta mu bila vzor, zato je tudi že pri treh letih začel igrati nogomet, in sicer pri ekipi EAC iz Dobrle vasi. »Leta 2020 se je celotni naraščaj pridružil Rikarji vasi, zato sem se jim pridružil tudi jaz. Lani je razpadla tudi ekipa U17 v Rikarji vasi, zato sem takoj prestopil v člansko ekipo, pri kateri od takrat treniram in igram,« pripoveduje Lesjak, ki trenutno obiskuje 7. razred Slovenske gimnazije. Niko je igral tudi za reprezentanco koroških Slovencev »Team Koroška U15«, s katero so na mednarodnem tekmovanju osvojili tretje mesto. Poleg nogometa se posveča tudi kulturi, saj je že od šestega leta član gledališke igralske skupine SPD Srce.

