»Naslov avstrijskega prvaka naj se vrne spet v Dob!«

Dobljani se že dober mesec pripravljajo na novo sezono. Čez mesec dni se začne tekmovanje v avstrijskem prvenstvu, že ta konec tedna pa na varovance trenerja Matjaža Hafnerja čaka prva uradna tekma v superpokalu na tujem v Hartbergu. »Ne vemo še čisto točno, v kakšnem stanju je ekipa, ker manjka še prvi podajač Jiri Srba, ki je trenutno s Češko na svetovnem prvenstvu,« pravi Hafner. Pripomnil pa je, da imajo dobro kombinacijo v ekipi. »Ekipa je na eni strani borbeno mlada, na drugi pa imamo tudi izkušene igralce,« pravi 53-letni glavni trener Dobljanov. Cilji za letošnjo sezono so po njegovem mnenju jasni. »Ko sem prišel k Dobu, sem prišel z enim ciljem, se pravi, da se naslov avstrijskega prvaka vrne v Dob. In na tem delamo. Vem, da bo težko, ker so tudi druge ekipe sestavile močne ekipe,« pojasnjuje Hafner, ki je Dobljane prevzel letos konec aprila v končni fazi sezone. Priprave na novo so se začele za odbojkarje iz Doba 19. avgusta. Kako bo šlo naprej z domačo JUFA dvorano, še vedno ni dorečeno. Športni direktor Dobljanov Martin Micheu pa je v pogovoru namignil, da so na dobri poti in izhaja iz tega, da bo prišlo do sprejemljive odločitve v naslednjih tednih – torej še pred začetkom sezone v avstrijskem prvenstvu.