Naš cilj v tej sezoni je ostati v podligi kot motivirana ekipa

Nogometno pot je začel pri petih letih pri SAK, kjer je igral za vse mladinske ekipe do leta 2021. Zdaj igra kot napadalec za Šmihel. Cilj ekipe je zaenkrat ostati v podligi, kamor so prišli v prejšnji sezoni kot drugi v prvem razredu. Osebni športni cilj pa je čim dlje igrati za Šmihel. Nogomet pa ima tudi temne strani, npr. pri zadnji tekmi Šmihela, kjer je nasprotnik menda užalil šmihelskega kapetana. Na koncu ni prišlo do eskaliranja, ker so igralci in sodnik pomirili situacijo, je povedal Fabian Kušej. V prostem času je tudi brez nogometa zelo športen in zelo rad igra odbojko. Rad se druži s prijatelji, tudi na kakšni pijači.