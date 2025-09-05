Naš cilj v tej sezoni je ostati v podligi kot motivirana ekipa

Nogometno pot je začel pri petih letih pri SAK, kjer je igral za vse mladinske ekipe do leta 2021. Zdaj igra kot napadalec za Šmihel. Cilj ekipe je zaenkrat ostati v podligi, kamor so prišli v prejšnji sezoni kot drugi v prvem razredu. Osebni športni cilj pa je čim dlje igrati za Šmihel. Nogomet pa ima tudi temne strani, npr. pri zadnji tekmi Šmihela, kjer je nasprotnik menda užalil šmihelskega kapetana. Na koncu ni prišlo do eskaliranja, ker so igralci in sodnik pomirili situacijo, je povedal Fabian Kušej. V prostem času je tudi brez nogometa zelo športen in zelo rad igra odbojko. Rad se druži s prijatelji, tudi na kakšni pijači.
Trenutno smo v zelo dobri formi, zato mislim, da bomo mlado, tehnično zelo dobro ekipo iz Šentandraža premagali na domačem terenu.
Na 10. mestu SAK nujno potrebuje točke. Nogometno kvaliteto in tehniko SAK-ovci imajo in mislim, da bodo na domači travi v napeti tekmi zmagali.
Globasnica je dobro štartala v sezono, kot novinka v podligi je v prvih treh tekmah zmagala. Mislim, da bo tekma med petim in šestim na lestvici izenačena.
SAK amaterji so zelo slabo štartali v sezono. Zaradi tega mislim, da bo tekmo dobil favorit iz Žitare vasi.
Ekipo Selanov poznam, ker imam tam prijatelje. So kvalitetna ekipa in bodo premagali Baško jezero.
Derbi je vedno napeta tekma. Mislim pa, da se bo Železna Kapla tokrat uveljavila, ker je zelo motivirana in se želi na lestvici povzpeti med sprednja mesta.
