Milanu Mutzbauerju (15), doma v Selah, se je v minulem krogu izpolnila želja iz otroštva; že tedaj je želel igrati za člansko ekipo iz Sel. Nogomet je začel perspektivni vratar igrati s petimi leti pri društvu DSG Sele. Že dve leti in pol sedaj redno trenira s člansko ekipo. Dijak petega razreda Slovenske gimnazije je v minulem krogu imel svoj prvi nastop za člansko ekipo. Proti Golovici pri vseh treh zadetkih nasprotnika ni imel možnosti poseči vmes, lahko pa je obvaroval Selane še pred nadaljnjimi zadetki. Z eno točko se položaj Selanov ni spremenil; še vedno ostajajo zadnji v podligi zahod.

Čeprav sta obe ekipi letos nabrali v koroški ligi že enako število točk, mislim, da bo SAK to tekmo odločil zase.

Ker so Kapelčani v zadnjih petih krogih slavili le eno zmago, bodo v tokratni tekmi odnesli vsaj eno točko, ker se bo dvoboj končal, mislim, neodločeno.

Prepričan sem, da bomo premagali Grabštanj. To pa zato, ker smo v zadnjih tekmah kot ekipa postajali vedno boljši in ker imamo dober in zagnan kader. S to tekmo pa bomo začeli pot na lestvici navzgor.