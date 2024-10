Benjamin Ressmann (18), doma v Ledincah, je letos maturiral na Slovenski gimnaziji in trenutno opravlja civilno službo pri ustanovi »pro mente«, ki pomaga mladim s psihičnimi težavami. Z nogometom se je začel ukvarjati pri osmih letih v sosednji vasi Bače. V mladinskih ekipah je nato vedno nihal med ekipama iz Ledinc in Bač. Od lanskega leta pa je del članske ekipe iz Ledinc, ki igra v prvem razredu B, s katero je trenutno drugi na lestvici. Desni branilec je letos za svoj domači klub dal že en zadetek v dvanajstih nastopih.

»To je majhen derbi, največji pa je za nas proti ekipi iz Bač. V tem majhnem derbiju upam, da bomo jasno odločili dvoboj v svoj prid, saj smo v dobri formi in smo zadnjo tekmo odločili zase s 5:0.

Ekipa iz Vajškre je enostavno premočna. Dölsach je dal letos že veliko golov, zato mislim, da bo kljub temu tesen rezultat.

Šentjakob da veliko golov, prav tako pa jih tudi prejme veliko.

V tej sezoni so že večkrat igrali neodločeno in mislim, da bodo tako tudi nadaljevali.

Mislim, da bo napeta tekma in ne bo tako jasno. SAK še ni tako v formi, kot ga poznam iz let poprej, ko so igrali še ligo višje. Kljub temu misim, da Lendorf ne bo odnesel točke.