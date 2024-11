Napoved izida nogometnih tekem v naslednjem krogu: Prve tekme niso bile ravno dobre, sedaj pa smo v odlični formi

David Goritschnig (28), z Dunaja je doraščal v Vasji vasi. Z nogometom je začel pri SAK, ko je pri šestih letih prestopil prag ljudske šole Mohorjeve. Za SAK je igral vse do mature leta 2016 na Dvojezični trgovski akademiji. Ko se je zaradi študija gospodarskega prava preselil na Dunaj, se je pridružil ekipi AC Philadelphia, ki igra v drugi najvišji dunajski cerkveni ligi, t. i. DSG ligi. V ekipi že vrsto let igra veliko nogometašev, ki so prej branili barve ekip, kot so SAK, DSG Sele, Šmihel ali Ledince. Na Dunaju trenutno poleg študija dela pri zavarovalnici.