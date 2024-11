Miran Smrtnik že eno leto igra za avstrijskega prvoligaša WAC. Centralni branilec igra za ekipo starostne skupine do 18 let.

Miran Smrtnik (16), Obirsko, trenutno obiskuje HAK 1 in med tednom živi v internatu WAC, ki je v stavbi celovškega stadiona. V akademiji WAC, s katero je ta torek nastopil na gostovanju proti Austrii Wien, igra kot centralni branilec. Nogomet je začel igrati pod vplivom starejših bratov, ki so prav tako nogometaši. Miran je kapetan mlade izbrane vrste Team Koroška in aktivni član članske ekipe. Na letošnji Europeadi, ki se je odvijala na dansko-nemški meji, je v četrtfinalu proti Južnim Tirolcem zanesljivo izvedel enajstmetrovko in pomembno prispeval k zgodovinski zmagi.

Igralci Železne Kaple so v zadnjih dveh tekmah pokazali, da znajo zmagati in da imajo dobre individualne igralce. Kapelčani, trenutno sedmi, bodo zmagali in prehiteli na tabeli Labot, ki je trenutno četrti.

Videl sem nekaj tekem Selanov. Če bodo dali vse od sebe, bodo tudi proti močni ekipi iz Kraiga odnesli vsaj eno točko.

Čeprav je Globasnica v zadnji tekmi jasno premagala Rudo z 8:2, bo ta derbi zase odločil Šmihel, ker je boljša ekipa in je trenutno tudi prvi v prvem razredu D.

Mislim, da bo to zelo zanimiv derbi. Nekako imam občutek, da bo Galicija to tekmo odločila zase, ker je bojevitejša od Žitare vasi.