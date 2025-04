Napoved izida nogometnih tekem v naslednjem krogu: Na travniku, kjer sem kot otrok igral nogomet, sem imel tudi prvo mašo

Povedal je, da je pri telovadbi v ljudski šoli z njimi trenirala nogomet Mira Grötschnig-Einspieler, ki je tedaj šele dobro začela poučevati. V času gimnazije je bil v domu, najprej v Marijanišču, nato pa v Modestovem domu. Dobro se še spominja, da so v domu veliko igrali nogomet in se je že kmalu pridružil SAK. Sredi višje stopnje gimnazije pa ga je potem mama nenadoma odjavila od nogometa, ker so igrali tudi ob nedeljah. »Mama je rekla, da 'noši puabi morajo pa v nedeljo k maši it',« je povedal Golavčnik, ki je nato še igral v študentskih ekipah v Gradcu in Salzburgu. Sprva je dve leti študiral pravo v Gradcu, potem pa ga je življenjska pot vodila v bogoslovje. »Z nekom iz študentskega kluba, ki ni verjel, da bom šel v bogoslovje, sem se šel stavit za gajbo piva,« je povedal Golavčnik, ki je bil tudi član reprezentance avstrijskih duhovnikov, kjer je igral proti župniku na Radišah Marjanu Plohlu, ki pa je še tedaj še igral za izbrano vrsto slovenskih duhovnikov. Golavčnik še danes rad igra nogomet z ministranti in birmanci.