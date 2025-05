Napoved izida nogometnih tekem v naslednjem krogu: Ko sem bila majhna, je bilo nenavadno, če sem rekla, da igram nogomet

Pia Picej je začela igrati nogomet kot petletna pri ekipi iz Dobrle vasi, kjer je bil njen oče trener. A po treh letih je izgubila veselje s tem športom, ker je bila edina deklica v celem društvu. »Vedno sem bila kriva, če smo dobili gol ali zgubili, in potem nisem imela več veselja,« je povedala in dodala, da jo veseli, da je danes tudi v dekliških ekipah dovolj naraščaja. Ta razvoj bo po njenem mnenju povedel tudi do razcveta ženskega nogometa na Koroškem. »Ko sem bila majhna, je bilo nekaj nenavadnega, če sem rekla, da igram nogomet. To pa danes na srečo ni več tako,« pravi Pia Picej, ki je pri 13 letih zopet začela igrati nogomet pri ženski ekipi v Rikarji vasi. Od tod jo je nogometna pot vodila preko Eitwega in Golovice do ekipe iz Možberka, ki so jo ustanovili šele lansko sezono. Lani je na Europeadi prvič igrala za ekipo Team Koroška in je ta čas opisala kot najlepšega, ki ga je doživela na nogometnih zelenicah. Njena velika želja je biti tudi del Teama Koroška pri naslednji Europeadi, ki bo leta 2028. Tekme za naslednji krog pa si je izbrala tekme ženske koroške lige, ker tam tudi najbolje pozna vse ekipe.