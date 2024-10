Daniel Gallob (21), doma na Brnci trenutno študira na celovški univerzi psihologijo. Od lanskega leta igra za ekipo iz Vajškre, ki je letos izpadla iz koroške lige. Trenutno pa je s svojo ekipo na prvem mestu v podligi zahod. Poleg študija dela za krajši delovni čas pri Slovenski gospodarski zvezi (SGZ). Daniel Gallob že od šestega leta dalje aktivno igra nogomet. Svojo kariero je začel v Ledincah, ker je tam igral njegov bratranec Andrej Gallob, s katerim je želel igrati v isti ekipi. Ta želja se mu ni izpolnila, saj je Andrej prej končal kariero. Zato pa se mu je uresničila druga. Lani je bil del ekipe Team Koroška na Europeadi.

Z mlado ekipo smo dobro začeli sezono, zato se hočemo spet vrniti v koroško ligo, četudi to ni bil naš cilj na začetku. Smo v dobri formi in zato bomo jasno premagali Radenče.

V Ledincah poznam skoraj vse igralce. Trenutno so drugi in bodo premagali v prvem razredu D četrtega Podklošter in s tem naredili korak k podvigu.

Železna Kapla je zadnjo tekmo proti Globasnici odločila zase z 1:5. Kapelčani so zelo izkušena ekipa, zato bodo premagali mlado ekipo amaterjev SAK.

Selani imajo novega trenerja. To evforijo bodo vzeli s sabo v tekmo, čeprav jim je minuli konec tedna spodletelo na tujem. Verjamem, da se bodo že kmalu znebili zadnjega mesta.