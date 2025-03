Napoved izida nogometnih tekem v naslednjem krogu: Dal sem prvi prvenstveni gol za SAK in tudi za DSG Sele

»Ko sem prišel z desetimi leti iz Sel v internat Mohorjeve, smo v vsaki prosti minuti igrali nogomet. Ta igra mi je lajšala domotožje,« pravi Stanko Olip, ki v Štebnu pri Maloščah in v Ločah ob Baškem jezeru upravlja deset cerkva. Pri 17 letih je dal na Rudi prvi prvenstveni gol za Slovenski atletski klub. Malo za tem, ko je kratko igral tudi za nogometno ekipo iz Šentjanža, pa je dal tudi prvi prvenstveni gol za nogometni klub DSG Sele. »Mislim, da je to bilo proti Borovljam, nisem pa prepričan,« pravi Stanko Olip, ki je vse do danes tesno povezan z nogometom. Vedno pride na domače tekme DSG Sele, če so v nedeljo, saj se mu v soboto ne izide. Na vprašanje, kaj ga je odlikovalo kot aktivnega nogometaša, je odgovoril: »Kondicija, lahko sem tekel po nogometnem igrišču vseh 90 minut ali pa še več.« Za bogoslužje se je odločil pri 22 letih, pred tem je delal na banki, v katoliškem delovnem odboru in bil pri vojakih. Med študijem na Salzburškem je igral v akademskih turnirjih z bratom Petrom, po študiju pa je za nogomet bilo vedno manj časa. Napovedi je Stanko Olip določil po občutku.