Napoved izida nogometnih tekem naslednjega kroga: V šmihelskem nogometnem društvuželim poskrbeti za več slovenščine

V pogovoru je povedal, da imajo v naraščaju 80 otrok, od teh najmanj ena tretjina govori doma še slovensko. Pri članski ekipi pa od 20 igralcev govori več kot polovica slovensko. Prav tako je povedal, da je njegov cilj poskrbeti, da se v društvu tudi navzven uporablja več slovenščine. To znotraj društva živijo že vrsto let. Povedal je, da se zaveda, da še ni vse perfektno, ampak misli, da so na dobri poti in se postopoma dela na tem.