Napoved izida nogometnih tekem naslednjega kroga: V 93. minuti je dal odločilni gol za Selane

»Videl sem prostor v nasprotnikovi šestnajstmetrovki in vedel, da bo soigralec Nicola Mak dobro podal žogo. Stal sem na pravem mestu in dal gol z glavo,« je Filip Oraže po tekmi opisal odločilni gol v 3. minuti sodnikovega podaljška. Z odločilnimi zadetki pa se Selan dobro pozna, saj je že lani na Europeadi zadel odločilno enajstmetrovko proti dotlej neporaženim Južnim Tirolcem. Svojo nogometno kariero je začel pri osmih letih v Selah. Po dveh letih v naraščaju SAK se je pri 15 letih vrnil k svojemu domačemu društvu, za katere igra od sezone 2008/09. Za Selane je v tem času v podligi vzhod igral 291 tekem. Filip Oraže je zaposlen v prodaji železa, v svojem prostem času poleg nogometa rad kolesari, hodi v naravo ali gleda dobre dokumentacije. S svojim domačim klubom je trenutno na 11. mestu 16-mestne lestvice podlige vzhod. Iz te letos izpade le ena ekipa. Na zadnjem mestu je trenutno Bilčovs, ki je v zadnjem krogu premagal ekipo iz Launsdorfa. Bilčovs zaostaja le eno točko za St. Stefanom v L. d. in dve za Metlovo in Launsdorfom. Selani imajo štiri kroge pred koncem sezone šest točk več od Bilčovsa. »Obstoj še ni gotov. Dokler ni tudi matematično ni več možen izpad, se bomo morali boriti in dati vse od sebe,« je povedal Filip Oraže, ki verjame, da bodo v naslednjem krogu premagali Golovico, saj so v dobri formi. Vse zadnje tri tekme so Selani odločili zase.