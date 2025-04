Napoved izida nogometnih tekem naslednjega kroga: Slabo smo začeli sezono, v naslednji tekmi bomo dali vse za zmago!

Luka Lesjak (17) iz Goselne vasi je začel igrati nogomet pri petih letih pri ekipi iz Žitare vasi. Nogometna pot je letošnjega maturanta Slovenske gimnazije vodila v Dobrlo vas in nato v Pliberk. Kot kooperacijski igralec je lani igral za Globasnico v prvem razredu, letos pa pri Metlovi v podligi. Po maturi bo opravil civilno službo v domu za ostarele v Železni Kapli, nato pa namerava študirati v pedagoško smer. Predmeta, ki sta mu trenutno najbližja, sta telovadba in zemljepis. Poleg nogometa in učenja za maturo se rad srečuje s prijatelji, za to pa po njegovih navedbah v zadnjih mesecih ni bilo toliko časa.