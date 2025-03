Napoved izida nogometnih tekem naslednjega kroga: Ko bom v penziji, bom spet začel trenirati

Ko je bil star 14 let, ga je na njegove prve treninge SAK pozimi začel voziti Albert Smrečnik, Šoštar iz Globasnice. Leto zatem je bil vpoklican z najboljšimi koroškimi talenti v pospeševalni center. Ponudbe avstrijskega prvoligaša Austrie Celovec tik pred maturo ni sprejel. Vrnil se je k SAK, kjer je ostal do leta 1995 in bil šest let kapetan. Nato je igral še v Globasnici, dokler se mu ni pri 31 letih začela uspešna trenerska kariera. Sprva je kot trener in deloma tudi še kot igralec vodil drugo ekipo SAK. Nato je uspešno treniral še nogometne ekipe iz Sel, Dobrle vasi in Pliberka. V zadnjih sedmih letih ni bil več aktiven kot trener. V pogovoru z Novicami nam je povedal, da bi rad, ko bo v penziji, spet treniral nogometno ekipo. Pri tem pa ima v mislih prevzeti kako ekipo naraščaja.