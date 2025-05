Napoved izida nogometnih tekem naslednjega kroga: Domov se vozi zaradi družine in nogometa

Globasnica potrebuje še dve točki, da zagotovi podvig v podligo. Za Globasnico, ki je četrta v prvem razredu D, je ekipa iz Železne Kaple. Slednja bi, če ostane na petem mestu, igrala kvalifikacijsko tekmo za napredovanje v podligo. Šmihelčani so trenutno prvi v prvem razredu D in so si, tako kot Bad St. Leonhard in Grebinj, že zagotovili napredovanje v podligo.