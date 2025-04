Napoved izida nogometnih tekem naslednjega kroga: Do poletja bo trener Pliberka v koroški ligi

Ko je opazil, da zaradi poškodb ne bo več šlo igrati nogomet, se je posvetil trenerskemu poslu. Sprva kot trener otrok je pred štirimi leti prevzel tudi mesto nadomestnega trenerja pri Pliberku. Kot interimistični trener je ekipo v koroški ligi prevzel že tri­krat, nazadnje minuli ponedeljek. Pred dvema letoma je tudi uspešno zaključil po­trebne izpite. Tudi v času, ko je bil nadomestni trener članske ekipe, je še naprej treniral naraščaj in v pogovou z Novicami dejal, da bo ekipo starostne skupine do 10 let, ki jo spremlja že četrto leto, treniral še naprej, če bo časovno možno. Le v tednu dni sta njega in ekipo čakali dve tekmi. V sredo so podlegli s 3:0 ATUS Borovljam, v soboto pa Kotmari vasi z 2:0. Sekaučnik pravi, da ima ekipa kvaliteto, a ji primanjkuje samozavesti.