Napačna predstava o borilnem športu

Borilni šport se loči na dve disciplini. Ena je način udarjanja, ko se tepeš z vsemi deli telesa, druga pa prijemalne tehnike, kjer se ne tepeš in je glavni del vadbena borba. Ju-jitsu spada pod prijemalne tehnike in tu se bolj redko poškoduješ. Dva odločilna faktorja v ju-jitsu sta predvsem tehnika, sledi pa moč. Borba se začne stoje, cilj pa je, da nasprotnika spraviš na tla v položaj, kjer ničesar ne more več storiti in se preda. Dodatno pa štejejo pike, ki so lahko odločilne na koncu borbe. Kumer je doslej imel dve tekmovanji in ima modri pas, drugi od petih pasov. Poškodovan je bil samo enkrat, potreboval je kljub temu operacijo, kjer so mu izrezali del meniskusa, kar je omogočalo, da se je lahko hitreje vrnil na trening. Ju-jitsu ga ne uči samo telesnih lekcij, temveč še osebnostne, kot na primer sprejemanje poraza. Konec leta namerava ponovno tekmovati. Pred pol leta pa je tudi začel pomagati kot trener pri tečaju mladih in začetnikov.