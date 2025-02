Namiznoteniški klub NTK Lepena: V naslednjih letih hočejo Lepenčani v prvo avstrijsko ligo

Mitja Orasche (28) Lepena: Pomembna je enostavno ljubezen do tega športa. To nedvomno imam. Tedensko temu športu posvetim najmanj osem ur. Začel sem s treningi za otroke in opravil tudi tovrstne izpite, da lahko mladim nudim dobre treninge. Namizni tenis postane namreč še bolj zanimiv, če obvladaš osnove. Cilj je prva liga, če bom sam lahko tam tudi igral, pa še ne vem. Do namiznega tenisa sem prišel preko novoletnih turnirjev. Moj oče Marijan Orasche je tudi igral in bil zelo dober namiznoteniški igralec. Od leta 2023 naši novoletni turnirji potekajo v njegov spomin.