Namizni tenis v Železni Kapli: Prva tekma in prva zmaga v Hiši kulture

»Ker ni dovolj prostora za dve namiznoteniški mizi, smo izvedli poskus, kako je igrati prvenstveno tekmo v koroški ligi le na eni mizi, saj pri koroški namizno­teniški zvezi to nameravajo uveljaviti naslednjo sezono,« je po petkovi tekmi, ki so jo Lepenčani odločili zase s 6:2, povedal predsednik NTK Lepena Vili Ošina. Dodaja, da so tudi v prvih letih, ko so imeli domače tekme v Lepenski šoli, igrali prvenstvene tekme le na eni mizi. V zadnjih letih je NTK Lepena domače tekme igrala v šolskem centru Železni Kapli, kjer imajo v telovadnici dovolj prostora za dve mizi. Prednost igranja na eni mizi je z vidika Ošine, da vsi navzoči lahko spremljajo vse tekme, to pa privede do boljšega vzdušja in več napetosti. Na drugi strani pa se s tem podaljša čas tekmovanja. Minuli petek se je tekma začela ob 19.00 in trajala do 21.30. Če bi igrali na dveh mizah, bi se dvoboj verjetno končal kako uro prej. Z zmago so Lepenčani potrdili tretje mesto v koroški ligi. »Prvi dve ekipi sta letos za nas še premočni, naslednje leto pa upam, da bomo igrali za naslov prvaka. Pomembno je, da bodo vsi ostali zdravi in v klubu.« pravi Ošina.