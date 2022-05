Namizni tenis je ena najbolj priljubljenih in razširjenih iger sveta ter velja za eno najhitrejših iger z žogo. V pogovornem jeziku za to športno panogo večkrat zasledimo izraz »ping pong«, ki je v resnici zaščitena znamka bratov Hamley iz leta 1900. Minuli konec tedna je bilo na koroških namiznoteniških tekmovanjih zelo pestro. Toda začnimo na začetku.

Začenjamo s petkovim tekmovanjem, ko so se pomerili prvaki zahodnih in vzhodnih nižjih razredov. Kot prvak prvega razreda je v Šentvidu nastopala ekipa Humške skupnosti, kot prvak drugega razreda pa druga ekipa Lepenske šole. Obe ekipi dvoboja nista utegnili odločiti zase. Kljub temu pa obe ekipi napredujeta v ligo navzgor, saj petkova tekma ni imela vpliva na napredovanje, temveč le za naslov skupnega prvaka v prvem oz. drugem razredu. Tako bo naslednje leto igrala druga ekipa Lepenske šole v prvem razredu, Humška skupnost pa bo napredovala v podligo. Od naslednjega leta ne bo več sodelovala z ekipo iz Volšperka v koroški ligi. Cilj podjunske ekipe je v naslednjih letih je zopet zbuditi zanimanje za namizni tenis pri mladih.

Lepenska šola (levo) in Humška skupnost (desno)

Že v nedeljo se je v Volšperku odvijalo še deželno prvenstvo, ki je bilo razdeljeno na osem tekmovanj. Posamezni igralci in igralke so bili razdeljeni po RC točkah (sistem za primerjanje moči posameznih namiznoteniških igralcev in igralk). Pri tem so izstopali igralci Lepenske šole, ki so osvojili kar štiri kolajne. Na tekmovanju do 1200 RC točk je zlato kolajno osvojil Simon Ošina, ki je na tekmovanju do 1400 RC točk osvojil še bronasto kolajno. V tej kategoriji je prvo mesto osvojil Mitja Orasche. V najmočnejši konkurenci, do 1600 RC točk, pa je tretje mesto osvojil Filip Ošina. V skupnem seštevku vseh ekip so Lepenčani za ekipo iz Vajškre osvojili največ kolajn. Zdaj na ekipe čaka začasni premor, v katerem bodo imeli tudi posamezne turnirje.