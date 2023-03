V soboto, 11. 3., je v športnem parku v Celovcu potekalo mladinsko deželno tekmovanje za RC točke. Prireja ga koroška namiznoteniška zveza (KTTV). Na odlično drugo mesto se je v starostni skupini do 17 let uvrstil Simon Ošina (NTK Lepena).

RC točke so pomembne točke, ki jih igralci oz. igralke namiznega tenisa dobijo na tekmovanjih, kot so državna in mednarodna prvenstva. Te točke dodeljujejo glede na uvrstitev igralcev na turnirjih, pri čemer večje tekmovanje prinese večje število točk. Te točke so pomembne, saj določajo uvrstitev na svetovni lestvici in uvrstitve na prihodnjih tekmovanjih. Za Simona Ošino je njegov uspeh na mladinskem deželnem tekmovanju za RC točke, kjer je dosegel 2. mesto, izjemno pomemben. Tako je potrdil svoj talent in sposobnosti v namiznem tenisu. Poleg tega se bo Simon že kmalu, 1. aprila, udeležil vseavstrijskega prvenstva za RC točke.