Namizni tenis: Selani napredovali v prvi razred

Tako so namiznoteniški igralci iz Sel s 14 zmagami, 5 neodločenimi izidi in 3 porazi ter s 33 točkami zasedli v končnem obračunu prvenstva 3. mesto – in si s tem zagotovili napredovanje v 1. razred. V 3. razredu vzhod pa je drugo moštvo DSG Sele zadnjo prvenstveno tekmo igralo doma proti tretjemu iz Gospe Svete neodločeno s 5:5. Za točke za Selane so poskrbeli Oraže Peter (3) ter Dovjak Florijan in Oraže Rafael, vsak po eno točko. S 6 zmagami, 4 neodločenimi izidi in 8 porazi ter z 90:90 in 16 točkami so zasedli 8. mesto.