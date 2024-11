Namizni tenis: NTK Lepena še neporažena v koroški ligi

Na deželnem prvenstvu strešne organizacije ASKÖ je ekipa NTK Lepena odnesla kar nekaj kolajn. Tekmovanje je bilo minulo soboto v celovškem stadionu. Med drugim sta si v splošni posamični kategoriji stala nasproti kar dva namiznoteniška igralca iz Lepene. Ta društveni finale je zase odločil Simon Ošina proti Mitji Oraschetu. Oba sta tudi del lepenske prve ekipe, ki že vrsto let igra v najvišji koroški ligi. Lepenčani so letos dobro odigrali prve tekme sezone. V štirih prvenstvenih tekmah so še neporaženi. Tri­krat so namiznoteniške deske zapustili kot zmagovalci, enkrat pa je bil izid neodločen. »Mislim, da smo sedaj igrali le proti ekipam, ki bodo na koncu sezone bolj na dnu lestvice, sedaj bodo prišli šele težki nasprotniki. Optimističen pa sem, da bomo tudi tam odnesli nekaj točk,« nam je povedal Mitja Orasche. NTK Lepena letos nastopa v koroških prvenstvih s štirimi ekipami. Ena ekipa igra v tretjem razredu, ena v prvem in ena v podligi. »Naš cilj je, da z vsemi ekipami ostanemo v tisti ligi, kot smo sedaj. Trenutno pa smo z vsemi ekipami na zelo dobri poti in smo v sprednjem delu lestvice,« pravi Orasche.