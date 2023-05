Jasmin Krop, mlada in perspektivna namiznoteniška igralka, ki igra za Humško skupnost, je nedavno slavila velik uspeh na deželnem prvenstvu v starostni skupini do 13 let. Tekmovanje je potekalo 15. aprila v srednji šoli v Labotu, kjer je Jasmin uspešno premagala vse svoje nasprotnike ter zasluženo osvojila prvo mesto. Jasmin je pravi dokaz, da se trud in predanost zagotovo poplačata. Poleg rednih treningov, ki jih opravlja pri svojem domačem namiznoteniškem društvu, se namreč dodatno izpopolnjuje v okviru projekta Kampus. Njeni izjemni rezultati so jasen pokazatelj njenega trdega dela in predanosti temu športu.