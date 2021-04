Tudi na Koroškem je nogomet–no prvenstvo odraslih predčasno končano. KFV je 25.marca sklenil, da se prvenstvo 2020/21 konča z jesensko lestvico, prvouvrščeni gre ligo više, noben klub ne izpade. Jeseni nov start z večjimi ligami. Koroška liga igra potem od 2021/22 z 18 klubi. Cilj KFV je, da se velikost lig spet zmanjša, kar naj bi postopoma uredili.

Mladina do 18. leta je medtem že začela s treningi, telesni kontakti pa so pri tem prepovedani. Kdaj se bo začelo prvenstvo, pa je še odprto.

Kako SAK ocenjuje konec sezone?

SAK je imel očitno dober nos, saj je svojega najdražjega igralca Alena Ploja pozimi oddal k NK Rogaška in si je s tem privarčeval precej denarja. Jeseni pa naj bi igralec prišel spet nazaj k SAK. Poslovodeči prezident Marko Wieser vidi še nadaljnji pozitivni efekt, »v športnem parku SAK v Welzeneggu smo lahko v miru končali sanacijo objektov« (stroške v višini 400.000 evrov je prevzelo mesto Celovec). Poleg tega se SAK lahko v miru pri-pravi na odprtje »Taberne SAK«.

Seveda ustvarja konec prvenstva tudi probleme. Motivacija igralcev pada, nekateri starejši igralci celo govorijo o koncu kariere, ker jim manjka navdušenosti, ki je v času pandemije šla v izgubo. To se bo verjetno po prvih treningih in tekmah spremenilo na bolje.

Kdaj bo nogomet odraslih dovoljen?

To ve, ali tudi ne, samo vlada na Dunaju, nogometna zveza na razvoj nima nobenega vpliva.

»Kärnten – Koroška Posojilnica Masters« kot nova alternativa?

Kaj bodo delali igralci do poletja? SAK bo iniciral interni pokal z najboljšimi osmimi koroškimi klubi, ki bi odigrali med seboj sedem tekem. Poleg SAK naj bi bilo zraven še sedem dobrih klubov, Spital, Treibach, KAC, A. Ferlach, ATSV Wolfsberg, ASKÖ Köttmannsdorf in VST Völkermarkt, ki jih SAK trenutno zbira. Vprašanje pa je, od kdaj naprej bo to sploh mogoče in ali bodo vsi klubi letos tudi začeli s treningom?