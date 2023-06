Boris Gallob (Žužalče) in Štefan Vospernik (Podravlje) sta se 17. junija na Švedskem udeležila največje kolesarske prireditve sveta. Na Vätternrundan sta nastopila v barvah slovenskega rekreativnega športnega društva EricTheSharDDD. Tik pred znamenito švedsko kresno nočjo (Midsommar) se je v mestu Motala ob jezeru Vättern zbralo 13.000 kolesarjev, da ga obkroži. Izziv je bil velik, saj je bilo treba prekolesariti 315 kilometrov: pot z Dunaja v Celovec ali 30-krat okrog Baškega jezera. Posebnost Vätternrundan je, da ni uradnega rezultata. Zmaga, kdor pride v cilj do polnoči. Rumeno majico si na tej dirki prislužijo vztrajni. Nosil pa jo je 76-letnik Stig Johansson, ki ni zamudil nobenega Vätternrundana vse od začetka leta 1966. Koroška kolesarja sta kolega ujela po več kot 100 kilometrih. Na progi je bilo videti kolesa najrazličnejših cenovnih razredov in zvrsti, le električna so bila prepovedana. Športniki so štartni čas izbrali po lastni zmogljivosti in opremi. Prvi so se na progo podali že na predvečer in v kratki severni noči nabirali dragocene kilometre. Tako tudi Boris in Štefan, ki sta s svojimi navadnimi kolesi ciljno linijo prečkala po 17:21 urah. Pot jih je ob mirnih cestah vodila skozi kraje in gozdove, a tudi po tlakovani cesti in štiripasovnici. Številni prostovoljci so urejali promet in na skupaj devetih postojankah oskrbovali kolesarje. Ti svojih navijačev niso potrebovali, saj so navdušeni domačini na cestnem robu z glasbo iz zvočnikov in »Heja!« klici podpirali slehernega kolesarja in sleherno kolesarko.