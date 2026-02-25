Na sporedu je bilo tradicionalno tekmovanje za 15. Koroški pokal, na katerem je nastopilo 75 športnih navdušencev. Enajst tekmovalk in tekmovalcev vožnje ni končalo, kar pa ni motilo pozitivnega vzdušja. »Najvažnejše je, da so vsi prišli zdravi na cilj. Na progo je zapadlo veliko snega, česar ljudje niso več tako vajeni. Zelo sem vesel naše zimske pravljice, ki smo jo letos priredili drugič in jo bomo nadaljevali,« je poudaril Marko Loibnegger, poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze. Tekmovanje je SŠZ pripravil v sodelovanju s smučarskim društvom SC Petzen. Tekmovali so v enem teku, ki se je začel ob 10.30 na progi Siebenhütten. Start je bil na nadmorski višini 1740 m, cilj pa 70 m nižje, na 1670 m n. v. Smučarji so morali premagati 20 vrat z 19 spremembami smeri, kar je ob obilici svežega snega predstavljalo dodaten izziv. Najhitrejša sta bila Helena Skuk, ki je progo presmučala v 33,66 sekunde, in Simon Klemenšek z najboljšim časom dneva 31,06 sekunde. Za dobro vzdušje med smučanjem pa je poskrbel ansambel Zgruntani muzikanti.