Najprej je bil vratar, v prvi sezoni izven gola pa je dal 39 golov

14.8.2025 Železna Kapla Eisenkappel Simon Rustia
Christian Wölbl (60) iz Globasnice živi v Železni Kapli. Tam tudi od leta 2004 dela kot policist, dotlej pa je bil dolga leta zaposlen pri carini.

Pred tem se je izučil za preciznega mehanika pri firmi Wild v Velikovcu. Nogomet je začel igrati kot otrok. »Mi smo vedno igrali na travi. Čevlje smo postavili za gole in že smo igrali,« se spominja in dodaja, da je v društvu začel igrati šele pri 12 letih. S 15 leti je debitiral pri članski ekipi Globasnice v drugem razredu sprva kot vratar, nato, s 17 leti, pa je v prvi sezoni izven gola dal v 18 tekmah 39 golov. Nogometna pot ga je vodila do druge avstrijske lige, v kateri je v sezoni 1994/95 kot kapetan vodil na igrišče SAK. »V drugi ligi nas je bilo šest Globašanov,« se spominja in dodaja, da je imel v teku let vedno spet ponudbe iz prve avstrijske lige, ampak »nikoli ni pasalo«. Kot trener in igralec je od drugega razreda do regionalne lige osvojil vse naslove. »Vsega skupaj sem osvojil deset naslovov prvaka,« pravi Wölbl.   

S trenerjem Selanov Marijanom Smidom sem dolga leta stal na igrišču. Mislim, da bo remi, upam pa na zmago Selanov.

Globasnica se je dobro okrepila v tej sezoni, Šmihelčani pa, mislim, trenutno drsijo navzdol.

V Železni Kapli živim in delam, zato upam, da bodo naredili vsaj eno točko proti Sinči vasi, ki je zame favorit za napredovanje v podligo.  

Upam, da bo SAK proti Dellachu, ki ni več v tako dobri formi, osvojil prvo zmago v tej sezoni.

V Rikarji vasi sem bil trener in kot nekdanji trener seveda upam, da bodo zmagali. Ekipe iz St. Stefana pa ne poznam. 

Žitara vas se je dobro okrepila, pri Rudi pa je veliko odvisno od napadalca Tadeja Trdine. 

