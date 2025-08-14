Najprej je bil vratar, v prvi sezoni izven gola pa je dal 39 golov

Pred tem se je izučil za preciznega mehanika pri firmi Wild v Velikovcu. Nogomet je začel igrati kot otrok. »Mi smo vedno igrali na travi. Čevlje smo postavili za gole in že smo igrali,« se spominja in dodaja, da je v društvu začel igrati šele pri 12 letih. S 15 leti je debitiral pri članski ekipi Globasnice v drugem razredu sprva kot vratar, nato, s 17 leti, pa je v prvi sezoni izven gola dal v 18 tekmah 39 golov. Nogometna pot ga je vodila do druge avstrijske lige, v kateri je v sezoni 1994/95 kot kapetan vodil na igrišče SAK. »V drugi ligi nas je bilo šest Globašanov,« se spominja in dodaja, da je imel v teku let vedno spet ponudbe iz prve avstrijske lige, ampak »nikoli ni pasalo«. Kot trener in igralec je od drugega razreda do regionalne lige osvojil vse naslove. »Vsega skupaj sem osvojil deset naslovov prvaka,« pravi Wölbl.